Wisches

Le chemin des artisans

rue du Moulin Wisches Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir le charme de l’artisanat local sur l’esplanade Joséphine Becker à Wisches ! Le Chemin des Artisans est l’occasion idéale pour trouver les cadeaux parfaits pour la fête des mères.

Entre créations uniques, produits du terroir et une restauration gourmande sur place, profitez d’une journée conviviale en famille.

Un événement organisé par Un jeu d’enfant et Azeria

Au programme Marché d’artisans, restauration,… et plein de surprises !

Venez nombreux pour soutenir le local et passer un après-midi inoubliable ! .

rue du Moulin Wisches 67130 Bas-Rhin Grand Est azeria.ruffenach@gmail.com

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English :

L’événement Le chemin des artisans Wisches a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche