Le chemin des artisans Wisches
Le chemin des artisans Wisches samedi 30 mai 2026.
Wisches
Le chemin des artisans
rue du Moulin Wisches Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir le charme de l’artisanat local sur l’esplanade Joséphine Becker à Wisches ! Le Chemin des Artisans est l’occasion idéale pour trouver les cadeaux parfaits pour la fête des mères.
Entre créations uniques, produits du terroir et une restauration gourmande sur place, profitez d’une journée conviviale en famille.
Un événement organisé par Un jeu d’enfant et Azeria
Au programme Marché d’artisans, restauration,… et plein de surprises !
Venez nombreux pour soutenir le local et passer un après-midi inoubliable ! .
rue du Moulin Wisches 67130 Bas-Rhin Grand Est azeria.ruffenach@gmail.com
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English :
L’événement Le chemin des artisans Wisches a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche