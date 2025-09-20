Le Chemin des Artistes Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Le Chemin des Artistes Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Artistic’ est une association de bénévoles artistes ou artisans de métiers d’art, souhaitant partager avec le plus grand nombre la passion de l’art et des métiers d’art. Depuis 2008, l’association accueille environ 150 artistes avec des univers différents lors de deux événements annuels. Lors du Chemin des Artistes, des peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, artisans métiers d’art, amateurs ou professionnels, exposent leurs créations à un large public en notre belle ville de Saint-Germain-en-Laye. Des milliers de visiteurs sont déjà venus découvrir, apprécier, acquérir, les œuvres exposées pendant le Chemin des Artistes. Artistic’, c’est aussi un soutien à des associations dédiées à l’enfance. Chaque année, nous organisons une animation afin de les aider dans leur lutte contre les maladies infantiles. Cette année c’est au profit de l’association Women Safe & Children Yvelines.

