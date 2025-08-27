Le chemin des contrebandiers Delle

Territoire de Belfort

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Début : 2025-08-27 08:30:00

Cette randonnée de 9,6 km sans difficulté (dénivelé 203m) offre la découverte du vieux Delle et permet de faire une incursion à Boncourt en Suisse pour profiter du sentier des Faines, de la forêt enchantée et de ses sculptures en bois.

A partir de 12 ans. Carte d’identité obligatoire y compris pour les enfants. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et d’une autorisation de sortie du territoire s’ils ne sont pas avec une personne ayant l’autorité parentale. Prévoir chaussures de marche, eau, petit en-cas. Départ à partir de 6 personnes. Une décharge de responsabilité devra être signée avant le départ. .

Delle 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

