Le chemin des crèches à Martigues En centre-ville Martigues

Le chemin des crèches à Martigues

Du 30/11/2025 au 02/02/2026 tous les jours de 8h à 18h. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Les crèches provençales sont visibles dans les trois églises de Martigues Saint-Louis d’Anjou à Ferrières, Sainte Marie-Madeleine à l’île et Saint Genest à Jonquières. Qui sont ces Saints ? Téléchargez la plaquette plus bas.Familles

Leurs visites permettent une déambulation pédestre dans les trois quartiers de la ville et de profiter des différents commerces et animations.

L’entrée est libre et ouverte à tous. .

English :

The Provençal cots can be seen in the three churches in Martigues: Saint-Louis d’Anjou in Ferrières, Sainte Marie-Madeleine on the island and Saint Genest in Jonquières. Who are these Saints? Download the brochure below.

German :

Die provenzalischen Krippen sind in den drei Kirchen von Martigues zu sehen: Saint-Louis d’Anjou in Ferrières, Sainte Marie-Madeleine in l’île und Saint Genest in Jonquières. Wer sind diese Heiligen? Laden Sie die Broschüre weiter unten herunter.

Italiano :

Le culle provenzali sono presenti nelle tre chiese di Martigues: Saint-Louis d’Anjou a Ferrières, Sainte Marie-Madeleine sull’isola e Saint Genest a Jonquières. Chi sono questi santi? Scaricate la brochure qui sotto.

Espanol :

Las cunas provenzales se pueden ver en las tres iglesias de Martigues: Saint-Louis d’Anjou en Ferrières, Sainte Marie-Madeleine en la isla y Saint Genest en Jonquières. ¿Quiénes son estos santos? Descargue el folleto que figura a continuación.

