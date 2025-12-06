Le Chemin des crèches d’Agenor Saint-Hilaire-de-Lusignan
Le Chemin des crèches d’Agenor Saint-Hilaire-de-Lusignan samedi 6 décembre 2025.
Le Chemin des crèches d’Agenor
Saint-Hilaire-de-Lusignan Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-06
Le Chemin des Crèches d’Agénor vous propose des crèches ou des tableaux animés aux églises de Saint Cirq, Cardonnet, Lusignan Grand, Maurignac, Saint Médard, Clermont-Dessous et Saint Hilaire de Lusignan.
Saint-Hilaire-de-Lusignan 47450 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 90 83 44 didier.viviane@gmail.com
English : Le Chemin des crèches d’Agenor
Le Chemin des Crèches d?Agenor offers 7 cribs:
Church of Saint Cirq (commune of Colayrac), Church of Cardonnet, Church of Lusignan Grand, Church of Maurignac, Church of Saint Hilaire de Lusignan, Church of Saint Médard and Church of Clermont Dessous.
