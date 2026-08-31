LE CHEMIN DES MÉTAPHORES Rue Saint-Exupère Blagnac

Informations pratiques

Blagnac

LE CHEMIN DES MÉTAPHORES

Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 11 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 18:00:00

fin : 2027-01-17 19:00:00

Date(s) :

2027-01-17

Une ode à la flânerie, pour s’émerveiller à petits pas de la beauté qui nous entoure !

Et si, pour une fois, on prenait un chemin différent ? Si on ralentissait pour voir ce qui se passe ? Car le merveilleux est juste là, à portée de main…

Alors que Max suivait ses petites habitudes à travers la ville, une rencontre imprévue va enchanter sa journée et le conduire dans un univers plus joli, plus doux, où tout devient possible. Peuplé de marionnettes expressives et loquaces, un artisanat poétique se déploie et nous invite à la contemplation.

Sous le signe du réalisme magique sud-américain, laissons-nous guider par un escargot philosophe il nous enseignera le pouvoir du détour et de la métaphore, les pieds sur terre et la tête dans les nuages ! Ce spectacle nous rappelle qu’en prenant le temps, les poèmes et les histoires prennent vie, comme par enchantement. 6.5 .

Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 71 75 15

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English :

An ode to strolling, to marveling, one small step at a time, at the beauty that surrounds us!

L’événement LE CHEMIN DES MÉTAPHORES Blagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE