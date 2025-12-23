Le Chemin des Métaphores, Le Blanc

Le Chemin des Métaphores

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 19:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Spectacle par la Compagnie Singe Diesel tout public à partir de 5 ans.Familles

Suite à une rencontre inespérée, Max choisit un chemin différent et en ralentissant, apprend à savourer le temps et trouver des métaphores dans la vie.

Dans un décor de fête foraine où tout semble s’être arrêté, l’univers visuel prend toute sa force. Le spectateur est fasciné par un récit plein de surprises, happé par l’expressivité et la vie qui émanent des marionnettes. Bercé dans un paysage sonore qui laisse toute la place à l’imaginaire, de multiples merveilles attendent le spectateur qui entreprend ce voyage surprenant. Ce spectacle nous rappelle qu’en ralentissant un peu, les poèmes et les histoires prennent vie, comme par enchantement ! 8 .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60

English :

Shadow theater, storytelling and cello. For ages 5 and up.

