LE CHEMIN DES METAPHORES – Le chemin des métaphores – SALLE ALIZE Guipavas

LE CHEMIN DES METAPHORES – Le chemin des métaphores – SALLE ALIZE Guipavas mercredi 1 octobre 2025.

LE CHEMIN DES METAPHORES – Le chemin des métaphores Début : 2025-10-01 à 15:00. Tarif : – euros.

MAIRIE GUIPAVAS PRÉSENTE : LE CHEMIN DES MÉTAPHORESVoici l’histoire d’Émile. Émile avait une mémoire extraordinaire, toutes les choses qui rentraient par ses yeux, il les gardait dans sa tête exactement comme il les avait vues. Émile prenait son temps pour regarder les choses et quand il fermait les yeux…Ça y est, c’était déjà dans sa tête…Émile il a commencé à voyager et à entrer tout ce qu’il voyait dans ses pensées, il avait dans sa tête : des îles, des montagnes, des châteaux, et des ciels étoilés, alors il possédait plus de choses que personne au monde, il était l’homme le plus riche du monde…Un jour il était au bord de la mer et le capitaine d’un bateau est venu lui demander ce qu’il faisait. Et Émile lui a répondu :-Je regarde mon bateau.Alors le capitaine lui a dit : – Non, tu te trompes, c’est mon bateau.- C’est le mien – dit Émile – puisque je l’ai mis dans ma tête.-Au voleur !! cria le capitaine, on m’a volé mon bateau.Direction artistique : Juan Perez EscalaProduction : Compagnie Singe DieselConception, écriture, construction marionnettique, mise en scène : Juan Perez EscalaManipulation et Jeu : Juan Perez Escala en alternance avec (distribution en cours)Création musicale et régie plateau : Vincent RoudautAccompagnement à la dramaturgie : Serge BoulierAide à la construction marionnettique : Eglantine QuellierCréation lumières : Guillaume De SmeytereProduction – Diffusion : Anne-Laure Lairé

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29