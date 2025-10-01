Le chemin des métaphores Théâtre d’objets L’Alizé Guipavas

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 15:40:00

2025-10-01

Voici l’histoire d’Émile,

Émile avait une mémoire extraordinaire, toutes les choses qui rentraient par ses yeux, il les gardait dans sa tête exactement comme il les avait vues. Émile prenait son temps pour regarder les choses et quand il fermait les yeux… Ca y est, c’était déjà dans sa tête…

Émile il a commencé à voyager et à entrer tout ce qu’il voyait dans ses pensées, il avait dans sa tête des îles, des montagnes, des châteaux, et des ciels étoilés, alors il possédait plus de choses que personne au monde, il était l’homme le plus riche du monde…

Informations pratiques

Durée 40 minutes.

A partir de 3 ans, jusqu’à 12 ans.

Réservation fortement recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

