LE CHEMIN DES SENTEURS Auch Gers

LE CHEMIN DES SENTEURS 3 bd Roquelaure 32000 Auch Gers Occitanie

Chemin de randonnée N°10 3h 11km Facile

Labellisé 4 fleurs au prix des Villes et Villages Fleuris, le délicat castelnau de Blaziert se découvre en utilisant ses sens! En empruntant le Chemin des senteurs qui traverse le village, vous pourrez lire l’heure et même la date, grâce à des cadrans solaires en tous genres.

Le chemin des écoliers bordé d’arbres plantés par les enfants de l’école vous ouvre la voie pour 10km de randonnée aux paysages si variés que ce parcours est devenu le best-seller de la Ténarèze! Ruisseau, lac, bois, vignes…& maisons fortes, moulins, fermes, châteaux…ponctuent cette balade agréable en toute saison.

+33 5 62 05 95 95

English :

Hiking trail N°10 3h 11km Easy

Blaziert has been awarded 4 flowers in the Villes et Villages Fleuris (Flowered Towns and Villages) competition. You can discover this delicate village by using your senses! As you walk along the « Chemin des senteurs » through the village, you will be able to read the time and even the date, thanks to sundials of all kinds

The schoolchildren’s path, lined with trees planted by the schoolchildren, opens the way for a 10km hike through landscapes so varied that this route has become the best-seller of the Ténarèze! Streams, lakes, woods, vineyards…& fortified houses, mills, farms, castles…punctuate this pleasant walk in all seasons.

Deutsch :

Wanderweg Nr. 10 3h 11km Leicht

Das zarte Castelnau de Blaziert, das mit 4 Blumen in der Kategorie « Blühende Städte und Dörfer » ausgezeichnet wurde, lässt sich am besten mit allen Sinnen entdecken! Auf dem Duftweg, der durch das Dorf führt, können Sie die Uhrzeit und sogar das Datum dank der verschiedenen Sonnenuhren ablesen

Der Schulweg, der von Bäumen gesäumt ist, die von den Kindern der Schule gepflanzt wurden, führt Sie auf eine 10 km lange Wanderung durch so unterschiedliche Landschaften, dass diese Strecke zum Bestseller der Ténarèze geworden ist! Ein Bach, ein See, Wälder, Weinberge… & starke Häuser, Mühlen, Bauernhöfe, Schlösser… machen diese Wanderung zu jeder Jahreszeit angenehm.

Italiano :

Sentiero escursionistico N°10 3h 11km Facile

Blaziert è stato premiato con 4 fiori al concorso Villes et Villages Fleuris (Città e villaggi fioriti). Il delicato Castelnau de Blaziert può essere scoperto usando i sensi! Percorrendo il « Chemin des senteurs » che attraversa il villaggio, è possibile leggere l’ora e persino la data, grazie a tutti i tipi di meridiane

Il sentiero degli scolari, fiancheggiato da alberi piantati dagli scolari, apre la strada a un’escursione di 10 km attraverso paesaggi così vari che questo percorso è diventato il più venduto della Ténarèze! Ruscelli, laghi, boschi, vigneti… e case fortificate, mulini, fattorie, castelli… punteggiano questa piacevole passeggiata in tutte le stagioni.

Español :

Ruta de senderismo N°10 3h 11km Fácil

Blaziert ha sido galardonada con 4 flores en el concurso Villes et Villages Fleuris (Ciudades y Pueblos Floreados) ¡El delicado Castelnau de Blaziert se descubre usando los sentidos! Al pasear por el « Chemin des senteurs » que atraviesa el pueblo, se puede leer la hora e incluso la fecha, gracias a todo tipo de relojes de sol

El sendero de los escolares, bordeado de árboles plantados por los propios escolares, abre paso a una excursión de 10 km por paisajes tan variados que esta ruta se ha convertido en ¡la más vendida del Ténarèze! Arroyos, lagos, bosques, viñedos… y casas fortificadas, molinos, granjas, castillos… jalonan este agradable paseo en todas las estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-27 par Comité Départemental du Tourisme du Gers en Gascogne