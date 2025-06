Le chemin des traces à Neuves Maisons Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

Le chemin des traces à Neuves Maisons Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle 1 juillet 2025

Le chemin des traces à Neuves Maisons Adultes En VTT

Le chemin des traces à Neuves Maisons 145 rue du breuil 54230 Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle Grand Est

Ces sentiers de promenade historiques emmèneront les marcheurs des balbutiements de l’épopée du fer à aujourd’hui, de l’obscurité des mines au métal incandescent, des luttes sociales à l’évolution technique, des moments de liesse aux jours sombres… Des sentiers comme des passerelles entre les différentes facettes de cette histoire du fer sur laquelle se forge déjà l’avenir.

http://www.cc-mosellemadon.fr/ +33 3 83 26 45 00

English :

These historic footpaths will take walkers from the beginnings of the iron epic to the present day, from the darkness of the mines to the glowing metal, from social struggles to technical evolution, from jubilant moments to dark days? Paths like bridges between the different facets of this history of iron, on which the future is already being forged.

Deutsch :

Diese historischen Wanderwege führen die Wanderer von den Anfängen des Eisenepos bis in die Gegenwart, von der Dunkelheit der Minen bis zum glühenden Metall, von sozialen Kämpfen bis zur technischen Entwicklung, von fröhlichen Momenten bis zu dunklen Tagen? Pfade als Brücken zwischen den verschiedenen Facetten dieser Geschichte des Eisens, auf denen bereits die Zukunft geschmiedet wird.

Italiano :

Questi sentieri storici porteranno gli escursionisti dagli inizi dell’epopea del ferro ai giorni nostri, dall’oscurità delle miniere al metallo incandescente, dalle lotte sociali agli sviluppi tecnici, dai momenti di giubilo ai giorni bui? Questi sentieri sono come ponti tra le diverse sfaccettature della storia del ferro, su cui si sta già forgiando il futuro.

Español :

Estos senderos históricos llevarán a los caminantes desde los inicios de la epopeya del hierro hasta nuestros días, desde la oscuridad de las minas hasta el metal resplandeciente, desde las luchas sociales hasta los avances técnicos, desde los momentos de júbilo hasta los días oscuros? Estos senderos son como puentes entre las distintas facetas de la historia del hierro, en los que ya se está forjando el futuro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Système d’information touristique Lorrain