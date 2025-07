LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE Luc

LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE Luc jeudi 7 août 2025.

LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE

Lieu-dit Les Esfagoux Luc Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-07

Venez cheminer en forêt parmi les vestiges d’un passé encore proche, découvrez de somptueux points de vue, découvrez le fayard labellisé cet été « Arbre Remarquable de France ».

Balade animée par Jean-Louis BEDOS, en collaboration avec Les Amis du Patrimoine (6,5km dont 250m de dénivelé, durée 2h30).

Lieu-dit Les Esfagoux Luc 48250 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

English :

Come and stroll through the forest among the vestiges of a past still close at hand, discover sumptuous viewpoints and discover the fayard tree, which was awarded the « Arbre Remarquable de France » label this summer.

Walk led by Jean-Louis BEDOS, in collaboration with Les Amis du Patrimoine (6.5km including 250m ascent, duration: 2h30).

German :

Wandern Sie im Wald zwischen den Überresten einer noch nahen Vergangenheit, entdecken Sie prächtige Aussichtspunkte und lernen Sie den Fayard kennen, der diesen Sommer das Label « Arbre Remarquable de France » (bemerkenswerter Baum Frankreichs) erhalten hat.

Geführt von Jean-Louis BEDOS, in Zusammenarbeit mit Les Amis du Patrimoine (6,5 km, 250 m Höhenunterschied, Dauer: 2,5 Stunden).

Italiano :

Venite a passeggiare nella foresta tra le vestigia di un passato ancora vicino, scoprite punti panoramici sontuosi e scoprite l’albero di fayard, che quest’estate ha ottenuto il marchio « Albero notevole di Francia ».

Passeggiata guidata da Jean-Louis Bedos, in collaborazione con Les Amis du Patrimoine (6,5 km, 250 m di dislivello, durata: 2h30).

Espanol :

Venga a pasear por el bosque entre los vestigios de un pasado aún cercano, descubra suntuosos miradores y descubra el árbol fayard, galardonado este verano con la etiqueta « Árbol notable de Francia ».

Paseo dirigido por Jean-Louis Bedos, en colaboración con Les Amis du Patrimoine (6,5 km, 250 m de ascenso, duración: 2h30).

