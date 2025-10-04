Le Chemin du soleil Contes tsiganes Bibliothèque Jacques Laccariere Auxerre

Bibliothèque Jacques Laccariere Allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

2025-10-04

Quelques histoires tsiganes qui traversent le temps, des fables cosmogoniques aux récits contemporains. Les personnages s’animent et c’est tout un univers qui prend vie sous les étoiles… Une mélodie s’invite, un pas de danse s’esquisse. Spectacle tout public à partir de 10 ans ; durée 1h15. .

Bibliothèque Jacques Laccariere Allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com

