Le chemin du wombat au nez poilu Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Le chemin du wombat au nez poilu Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix mardi 7 octobre 2025.

Le chemin du wombat au nez poilu

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 19:00:00

fin : 2025-10-07 19:55:00

Date(s) :

2025-10-07

Danse. Tout public, dès 6 ans.

Compagnie WLDN Joanne Leighton

Ensemble, allons parcourir les paysages et rencontrer les animaux qui peuplent cette grande île d’Océanie l’Australie. Un voyage dans les légendes de tradition orale, au contact de la faune et de la flore de ce pays lointain, terre de la chorégraphe Joanne Leighton.

Une fable dansée et écologique riche de matières, d’images et de sons d’une Australie propice aux rêves et aux sensations. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le chemin du wombat au nez poilu Morlaix a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BAIE DE MORLAIX