« LE CHEMIN URBAIN V »

Chemin de Saint-Ilpide Mende Lozère

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Claire de GATELIER, présidente du chemin Urbain V.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements 04 66 65 24 46 .

Chemin de Saint-Ilpide Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 24 46 cer@cer48.fr

