Le Cheval de l’Ankou Spectacle de contes Les Nuits du Frisson à Belle-Isle-en-Terre Place de la République Belle-Isle-en-Terre

Le Cheval de l’Ankou Spectacle de contes Les Nuits du Frisson à Belle-Isle-en-Terre Place de la République Belle-Isle-en-Terre samedi 25 octobre 2025.

Le Cheval de l’Ankou Spectacle de contes Les Nuits du Frisson à Belle-Isle-en-Terre

Place de la République Les Halles Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 21:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

La 3e édition des Nuits du Frisson prend place dans les Halles de Belle-Isle-en-Terre ! Veillée de contes macabres animée par Ewen Rabier, goûter monstrueux, puis balade à la lanterne dans les ruelles… De l’ancienne église au jardin du château de Lady Mond gare à vous, les fantômes trégorrois errent dans ces lieux emplis d’Histoire ! Un rdv mêlant imaginaire, patrimoine et humour. Inscription obligatoire sous peine d’être livré à l’Ankou. .

Place de la République Les Halles Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Cheval de l’Ankou Spectacle de contes Les Nuits du Frisson à Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol