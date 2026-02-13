Le cheval de pluie, ciné-concert de Suzanne Aux Yeux Noirs Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Le cheval de pluie, ciné-concert de Suzanne Aux Yeux Noirs

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l'Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

2026-03-27

Dmitry Geller est un maître du cinéma d’animation russe. Entre onirisme et réalisme, son univers offre un formidable écrin à l’approche poétique du trio SuZanne aux Yeux noirs.

Loin d’être une simple illustration de l’image, la musique joue ici un rôle essentiel celui de guide narratif et sensoriel. Une expérience artistique inédite et totalement immersive.Adultes

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

Dmitry Geller is a master of Russian animation. Between dreamlike and realistic, his universe provides a wonderful backdrop for the poetic approach of the SuZanne aux Yeux noirs trio.

Far from being a simple illustration of the image, music plays an essential role here: that of narrative and sensory guide. A totally immersive artistic experience.

