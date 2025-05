Le cheval guide vers des rencontres – La Lucerne-d’Outremer, 18 mai 2025 10:00, La Lucerne-d'Outremer.

Manche

Le cheval guide vers des rencontres La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:30:00

Date(s) :

2025-05-18

Journée découverte

Découverte des activités de l’association, des intervenants avec différentes approches pour être plus en lien avec soi, les autres et la nature…

C’est l’occasion de passer un bon moment en famille, entre amis, venir partager !

Nouveauté restauration Cette année le restaurant Au plaisir de la Lucerne vous préparera des assiettes (avec viande, végétarienne, et enfants) + dessert (fondant au chocolat ou crêpe ).

FB Le cheval un guide vers l’équilibre et la liberté

IG lechevalunguide

La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 08 63 47 96 lechevalunguide@orange.fr

English : Le cheval guide vers des rencontres

Discovery day

Discover the association’s activities and the different approaches we use to help you connect with yourself, with others and with nature…

It’s an opportunity to spend some quality time with family and friends, and to come and share!

New catering: This year, the restaurant Au plaisir de la Lucerne will prepare plates (with meat, vegetarian and children’s dishes) + dessert (chocolate fondant or crêpe).

FB The horse as a guide to balance and freedom

IG lechevalunguide

German :

Entdeckungstag

Entdecken Sie die Aktivitäten des Vereins, die Referenten mit verschiedenen Ansätzen, um mehr in Verbindung mit sich selbst, den anderen und der Natur zu sein…

Es ist die Gelegenheit, eine gute Zeit mit der Familie, mit Freunden zu verbringen, kommen Sie und teilen Sie!

Neu: Dieses Jahr wird das Restaurant Au plaisir de la Lucerne Teller (mit Fleisch, vegetarisch und für Kinder) + Dessert (Schokoladenfondant oder Crêpe) für Sie zubereiten.

FB Das Pferd ein Wegweiser zu Gleichgewicht und Freiheit

IG lechevalunguide

Italiano :

Giornata di scoperta

Scoprite le attività dell’associazione e i diversi approcci che utilizziamo per aiutarvi a entrare in contatto con voi stessi, con gli altri e con la natura…

È una grande opportunità per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici, e per venire a condividere l’esperienza!

Nuovo catering: quest’anno il ristorante Au plaisir de la Lucerne preparerà piatti (con carne, vegetariani e per bambini) + dessert (fondente al cioccolato o crêpe).

FB Il cavallo come guida per l’equilibrio e la libertà

IG lechevalunguide

Espanol :

Día del descubrimiento

Descubra las actividades de la asociación y los distintos enfoques que utilizamos para ayudarle a conectar consigo mismo, con los demás y con la naturaleza…

Es una gran oportunidad para pasar un rato agradable con la familia y los amigos, ¡y para compartir la experiencia!

Nuevo catering: Este año el restaurante Au plaisir de la Lucerne preparará platos (con carne, vegetarianos e infantiles) + postre (fondant de chocolate o crêpe).

FB El caballo como guía hacia el equilibrio y la libertad

IG lechevalunguide

