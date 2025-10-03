Le cheval, toute une histoire ! Médiathèque Jean Giono Pérols

Le cheval, toute une histoire ! Médiathèque Jean Giono Pérols vendredi 3 octobre 2025.

Le cheval, toute une histoire ! 3 et 4 octobre Médiathèque Jean Giono Hérault

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Comment décrypter les histoires de vie des chevaux du passé ? Cette exposition retrace toutes les étapes d’un projet de recherche consacré aux « biographies caballines ».

Son objectif : retracer les histoires de vie des chevaux du passé en se référant à des chevaux vivants actuellement sur le causse Méjean…les chevaux de Przewalski.

Exposition réalisée par l’équipe-projet HIPPOGRAPHIES – VIVÉCOLOGIQUE

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Programmation en lien avec l’exposition « Chevaux, héros oubliés »Archéologie d’une espèce au fil du temps » présentée jusqu’au 5 janvier 2026 au Site archéologique Lattara-musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole.

Site archéologique Lattara-musée Henri Prade : https://museearcheo.montpellier3m.fr/

Médiathèque Jean Giono 30 rue Gaston Bazille 34470 Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie 0467659090 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/ »}, {« link »: « https://museearcheo.montpellier3m.fr/ »}] Tram ligne 3, arrêt Pérols Centre

