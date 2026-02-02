Le Chevalier d’Eon – Une vie sans queue ni tête Le Funambule Montmartre Paris

Figure aussi romanesque que subversive, le Chevalier d’Éon fut à la fois diplomate, espionne du roi et personnage public vivant alternativement en homme et en femme dans l’Europe du XVIIIᵉ siècle. À travers une comédie d’aventure vive et accessible, la pièce interroge avec humour et intelligence la construction de l’identité, le poids des normes sociales et la liberté d’être soi, sans jamais céder à l’anachronisme ni au didactisme.

Une comédie familiale (dès 11 ans) qui mêle panache, émotion et réflexion contemporaine sur le regard des autres.

Du jeudi 12 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

dimanche

de 18h00 à 00h00

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 00h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T22:00:00+01:00

fin : 2026-03-15T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-12T21:00:00+02:00_2026-03-12T00:00:00+02:00;2026-03-13T21:00:00+02:00_2026-03-13T00:00:00+02:00;2026-03-14T21:00:00+02:00_2026-03-14T00:00:00+02:00;2026-03-15T18:00:00+02:00_2026-03-15T00:00:00+02:00

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/le-chevalier-d-eon https://www.facebook.com/CieLesCharlatans https://www.facebook.com/CieLesCharlatans



Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

