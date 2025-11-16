LE CHEVALIER DU ROYAUME DES REVES – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne
LE CHEVALIER DU ROYAUME DES REVES Début : 2025-11-16 à 10:30. Tarif : – euros.
Merlin est un enfant timide et renfermé sur lui-même. À l’école, ses camarades se moquent de lui parce qu’il est différent.Merlin attend chaque soir, avec impatience de s’endormir… Car il a un don… Celui de ne jamais faire de cauchemars et de voyager dans ses rêves !Fatigué par les railleries qu’il subit à l’école, il décide, une nuit, de dérober tous les rêves des enfants moqueurs.Tout se transforme en Chaos : Le Royaume des rêves est en danger !!
ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77