Le chien dans la société médiévale par Bertrand Schnerb – Place de la Porte de Rouen Honfleur, 7 juin 2025 15:00, Honfleur.

Calvados

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Après nous avoir parlé de la place centrale qu’occupait le cheval dans la société médiévale, Bertrand Schnerb, professeur émérite de l’Université de Lille reviendra cette fois-ci sur la place non moins importante du chien à cette même époque.

Place de la Porte de Rouen Médiathèque

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Le chien dans la société médiévale par Bertrand Schnerb

Bertrand Schnerb, professor emeritus at the University of Lille, has already spoken of the central role of the horse in medieval society, and this time he will return to the no less important role of the dog in medieval society.

German : Le chien dans la société médiévale par Bertrand Schnerb

Nachdem er uns über die zentrale Stellung des Pferdes in der mittelalterlichen Gesellschaft berichtet hat, wird Bertrand Schnerb, emeritierter Professor der Universität Lille, dieses Mal auf die nicht minder wichtige Stellung des Hundes in derselben Epoche eingehen.

Italiano :

Bertrand Schnerb, professore emerito dell’Università di Lille, ha già parlato del ruolo centrale del cavallo nella società medievale, ma questa volta tornerà sul ruolo non meno importante del cane nella società medievale.

Espanol :

Bertrand Schnerb, catedrático emérito de la Universidad de Lille, ya ha hablado del papel central desempeñado por el caballo en la sociedad medieval, pero esta vez volverá sobre el no menos importante papel desempeñado por el perro en la sociedad medieval.

