Le chien partagé Le Café Partagé Loudun

Le chien partagé

Le Café Partagé 12 Rue du Collège Loudun Vienne

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Le Chien Partagé avec Audrey Charlot, vétérinaire et Olivier Lhote, comportementaliste canin, vous proposent des soirées thématiques au café partagé.

Une soirée par mois, intitulée Le chien partagé permettra de réunir les amoureux des chiens, pour échanger les points de vue, les questions et les problèmes rencontrés. .

Le Café Partagé 12 Rue du Collège Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

