Le Chienchien des Babaskerville Bischwiller

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Samedi 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13 19:10:00

2025-09-13

SH et Trévor, duo forain aussi déjanté qu’ingénieux, reviennent avec Le Chienchien des Babaskerville, une libre et hilarante relecture du célèbre polar de Sherlock Holmes. Entre enquête participative, humour absurde et atmosphère rétrofantastique, la Cie La Rouille transforme cette aventure en boniment forain jubilatoire, mêlant Grand Guignol et théâtre de rue. Un pur concentré d’imaginaire.

Gratuit sans inscription.

Théâtre Dès 8 ans.

Cie La Rouille.

Dans le cadre de la journée festive 40 ans de la MAC

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

SH and Trévor, a fairground duo as wacky as they are ingenious, return with Le Chienchien des Babaskerville, a freewheeling and hilarious retelling of the famous Sherlock Holmes detective story. Combining participatory investigation, absurd humor and a retro-fantasy atmosphere, Cie La Rouille transforms this adventure into a jubilant fairground bonanza, blending Grand Guignol and street theater. A pure concentrate of the imaginary.

German :

SH und Trévor, ein ebenso verrücktes wie einfallsreiches Schaustellerduo, kehren mit Le Chienchien des Babaskerville zurück, einer freien und urkomischen Neuinterpretation des berühmten Sherlock-Holmes-Krimis. Zwischen einer partizipativen Untersuchung, absurdem Humor und einer retrofantastischen Atmosphäre verwandelt die Cie La Rouille dieses Abenteuer in einen jubelnden Jahrmarktsbonmot, der Grand Guignol und Straßentheater miteinander verbindet. Ein reines Konzentrat der Phantasie.

Italiano :

SH e Trévor, un duo da fiera tanto folle quanto geniale, tornano con Le Chienchien des Babaskerville, una rivisitazione libera ed esilarante del famoso giallo di Sherlock Holmes. Un mix di indagine partecipativa, umorismo assurdo e fantasia retrò, la Cie La Rouille trasforma quest’avventura in un’esuberante fiera, combinando Grand Guignol e teatro di strada. Un puro concentrato di immaginario.

Espanol :

SH y Trévor, un dúo de feriantes tan alocado como ingenioso, regresan con Le Chienchien des Babaskerville, una versión desenfrenada y desternillante de la famosa novela policíaca de Sherlock Holmes. Combinando investigación participativa, humor absurdo y un ambiente retro-fantástico, La Rouille transforma esta aventura en una jubilosa bonanza de feria, combinando Grand Guignol y teatro de calle. Un puro concentrado de lo imaginario.

