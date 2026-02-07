Le Chili à l’honneur

Le temps d’une soirée, le Consulat Voltaire prend les couleurs du Chili et fait résonner sa scène artistique contemporaine. Portée par l’énergie festive de Los Malditos Orchestra, la musique live aux accents de cumbia, mambo et cha-cha installe une atmosphère chaleureuse et dansante.

La soirée invite aussi à la découverte d’un cinéma chilien sensible et actuel à travers une sélection de courts-métrages présentés en présence de réalisateurs. Les images dialoguent avec les enjeux du Chili d’aujourd’hui, prolongés par un temps d’échange autour des réalités politiques et sociales du pays.

Photographies, œuvres visuelles et spécialités chiliennes à déguster viennent compléter cette immersion. On y circule entre sons, images et saveurs, comme un voyage entre Paris et Santiago.

Une invitation à découvrir un Chili vivant, multiple et créatif — entre fête, regard artistique et rencontre.

L’association franco-chilienne Las Lanternas propose une soirée dédiée à la création artistique chilienne contemporaine, entre arts visuels, cinéma et musique live.

Le samedi 07 mars 2026

de 18h00 à 00h00

payant

De 12 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T18:00:00+02:00_2026-03-07T00:00:00+02:00



