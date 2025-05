Disko Maghreb ~ Clubbing Oriental vibes by Habibi Love DJs à Paris 11 ! – Le Chinois Montreuil, 24 mai 2025, Montreuil.

Au menu du groove made in Maghreb, raï ou arab disco, en passant par l’électro, l’oriental funk ou la techno et la house aux influences du monde arabe pour traverser toute la Méditerranée du Maroc jusqu’à Turquie en passant par la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, la Syrie, Le Liban ou encore la péninsule Arabique jusqu’à l’Iran et au delà !!

LINE UP

D-JOON (Oriental grooves)

DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Maghreb grooves)

GROOVALIZACION DJs (Oriental & Arab-beats)

Le vendredi 23 mai 2025

de 23h00 à 05h00

gratuit sous condition

8/10€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Le Chinois 6 place du Marché 93100 Côté rue et non pas sur les quais de SeineMontreuil

https://www.facebook.com/events/1607609006599342

La soirée DISKO MAGHREB by HABIBI LOVE Djs revient avec un immersion dans les sonorités groovy maghreb/arabic/middle east au club plus brulant de Paris 11 aka Le Punk Paradise le vendredi 23 Mai après un live raï en 1ere partie !!