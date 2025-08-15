Le Chiringuito et Chez Ninet en fête Au Chiringuito et Chez Ninet Mauvezin
Le Chiringuito et Chez Ninet en fête
Au Chiringuito et Chez Ninet 83 rue Gaston Fébus Mauvezin Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-17
2025-08-15
Vendredi 15 août :
21H Concert avec LES FRERES DE LOIN Jazz, Blues, Afro
Samedi 16 août :
15H Animations Jeux Concours de pétanque
20H Concert avec FEUD’CAMP Soirée musicale interactive
Dimanche 17 août :
15H Animations, jeux
17H DJ JÉRÉ Musiques du Soleil
Buvette et restauration sur place
Réservation au 06 75 88 03 57
English :
Friday August 15th :
9pm: Concert with LES FRERES DE LOIN Jazz, Blues, Afro
Saturday August 16th :
15H Entertainment Games Petanque competition
8pm: Concert with FEUD’CAMP Interactive musical evening
Sunday August 17 :
15H: Entertainment, games
5pm: DJ JÉRÉ Sun music
Refreshments and food on site
Book on 06 75 88 03 57
German :
Freitag, den 15. August :
21H Konzert mit LES FRERES DE LOIN Jazz, Blues, Afro
Samstag, 16. August :
15H Animationen Spiele Petanque-Wettbewerb
20H Konzert mit FEUD’CAMP Interaktiver Musikabend
Sonntag, 17. August :
15H Animationen, Spiele
17H DJ JÉRÉ Musik aus der Sonne
Getränke und Speisen vor Ort
Reservierung unter 06 75 88 03 57
Italiano :
Venerdì 15 agosto :
ore 21.00: Concerto con LES FRERES DE LOIN Jazz, Blues, Afro
Sabato 16 agosto :
15.00: Animazione Giochi Gara di bocce
20.00: Concerto con FEUD’CAMP Serata musicale interattiva
Domenica 17 agosto :
15.00: Animazione e giochi
17.00: DJ JÉRÉ Musica dal sole
Rinfreschi e cibo in loco
Prenotare al numero 06 75 88 03 57
Espanol :
Viernes 15 de agosto :
21h: Concierto con LES FRERES DE LOIN Jazz, Blues, Afro
Sábado 16 de agosto :
15:00 h: Animación Juegos Concurso de petanca
20:00 h: Concierto de FEUD’CAMP Velada musical interactiva
Domingo 17 de agosto :
15:00 h: Animación y juegos
17:00 h: DJ JÉRÉ Música desde el sol
Refrescos y comida in situ
Reservas en el 06 75 88 03 57
L’événement Le Chiringuito et Chez Ninet en fête Mauvezin a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65