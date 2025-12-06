Le Choc des Guerriers Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Le Choc des Guerriers Espace Carat L’Isle-d’Espagnac samedi 6 décembre 2025.
Le Choc des Guerriers
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 20 – 20 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 23:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Quand l’univers du combat rencontre celui de la bande dessinée. 16 combats spectaculaires !
Pro, amateurs, internationaux et locaux réunis pour une seule mission vous en mettre plein les yeux.
.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr
English :
When the world of combat meets that of comics. 16 spectacular fights!
Pro, amateur, international and local, all on one mission: to blow your mind.
German :
Wenn die Welt des Kampfes auf die Welt der Comics trifft. 16 spektakuläre Kämpfe!
Profis, Amateure, internationale und lokale Kämpfer vereinen sich zu einer einzigen Mission: Ihnen die Augen zu öffnen.
Italiano :
Quando il mondo del combattimento incontra il mondo dei fumetti. 16 combattimenti spettacolari!
Professionisti, dilettanti, internazionali e locali, tutti con un’unica missione: lasciarvi a bocca aperta.
Espanol :
Cuando el mundo del combate se encuentra con el mundo del cómic. 16 combates espectaculares
Profesionales, aficionados, internacionales y locales, todos con una misión: dejarte boquiabierto.
L’événement Le Choc des Guerriers L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême