Le Choc des Guerriers Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Le Choc des Guerriers Espace Carat L’Isle-d’Espagnac samedi 6 décembre 2025.

Le Choc des Guerriers

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 23:30:00

2025-12-06

Quand l’univers du combat rencontre celui de la bande dessinée. 16 combats spectaculaires !

Pro, amateurs, internationaux et locaux réunis pour une seule mission vous en mettre plein les yeux.

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr

English :

When the world of combat meets that of comics. 16 spectacular fights!

Pro, amateur, international and local, all on one mission: to blow your mind.

German :

Wenn die Welt des Kampfes auf die Welt der Comics trifft. 16 spektakuläre Kämpfe!

Profis, Amateure, internationale und lokale Kämpfer vereinen sich zu einer einzigen Mission: Ihnen die Augen zu öffnen.

Italiano :

Quando il mondo del combattimento incontra il mondo dei fumetti. 16 combattimenti spettacolari!

Professionisti, dilettanti, internazionali e locali, tutti con un’unica missione: lasciarvi a bocca aperta.

Espanol :

Cuando el mundo del combate se encuentra con el mundo del cómic. 16 combates espectaculares

Profesionales, aficionados, internacionales y locales, todos con una misión: dejarte boquiabierto.

L’événement Le Choc des Guerriers L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême