Le choc d’impro le match des titans MJC Héritan Mâcon

Le choc d’impro le match des titans

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Qui sera sacré Maître de l’impro à Mâcon ?

Après un après-midi de joutes délirantes, les gagnants s’affrontent en soirée pour un duel d’impro légendaire.

Deux équipes, une scène, zéro limite créativité et suspense jusqu’à la dernière seconde.

La recette parfaite pour une excellente soirée impro, rires et surprises.

Buvette & petite restauration sur place. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

