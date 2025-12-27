Le choc d’impro le match des titans MJC Héritan Mâcon
Le choc d’impro le match des titans MJC Héritan Mâcon samedi 25 avril 2026.
Le choc d’impro le match des titans
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Qui sera sacré Maître de l’impro à Mâcon ?
Après un après-midi de joutes délirantes, les gagnants s’affrontent en soirée pour un duel d’impro légendaire.
Deux équipes, une scène, zéro limite créativité et suspense jusqu’à la dernière seconde.
La recette parfaite pour une excellente soirée impro, rires et surprises.
Buvette & petite restauration sur place. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
English : Le choc d’impro le match des titans
