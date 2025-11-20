Le chocolat dans tous ses états ! Centre social Voiron

Le chocolat dans tous ses états !

Centre social 6 avenue Jules Ravat Voiron Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 14:00:00

fin : 2025-11-20 16:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Venez découvrir le chocolat dans tous ses états !

Centre social 6 avenue Jules Ravat Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 96 10 centre.beraudier@ville-voiron.fr

English :

Come and discover chocolate in all its forms!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie Schokolade in all ihren Variationen!

Italiano :

Venite a scoprire il cioccolato in tutte le sue forme!

Espanol :

Venga a descubrir el chocolate en todas sus formas

L'événement Le chocolat dans tous ses états ! Voiron a été mis à jour le 2025-10-29