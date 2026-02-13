Le chocolat en débat, Muséum d’Orleans pour la Biodiversité et l’Environnement, Orléans

Le chocolat en débat 24 mars – 5 mai Muséum d’Orleans pour la Biodiversité et l’Environnement Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T09:30:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

Pour la fête du printemps, les villageois se réunissent pour décider si le chocolat sera, ou non, de la partie. Incarnez un personnage et utilisez des arguments sérieux pour gagner… Ou, soyez de mauvaise foi, jouez sur les émotions et arrêtez de débattre sur le sujet, car on a toujours vendu du chocolat à la fête du printemps !

Biais cognitifs et arguments fallacieux sont décortiqués dans ce jeu de rôle autour du chocolat, à destination des élèves de collèges et de lycées.

Format : classe en demi groupe. Un groupe en atelier avec médiateur, un groupe en autonomie dans le parcours.

Information et inscription : 4tiers-museum@orleans-metropole.fr

Muséum d’Orleans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:4tiers-museum@orleans-metropole.fr »}]

Biais cognitifs et arguments fallacieux sont décortiqués dans ce jeu de rôle autour du chocolat, à destination des élèves de collèges et de lycées.