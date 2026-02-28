Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix Passage Sainte Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 19:30 – 20:30

Gratuit : non Participation libre, sur réservation Prix libre Réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-passage-sainte-croix/evenements/concert-ch-ur-allegretto-entre-ciel-et-voix-01-04-2026 Tout public

Le choeur Allegretto vous invite à son concertEntre ciel et voixle mercredi 1er avril 2026 à 19h30dans le patio du Passage Ste Croix A travers un répertoire mêlant profondeur spirituelle et éclats d’émotion, le chœur Allegretto explore des pages d’une rare intensité, de la Renaissance à l’époque actuelle.Entre méditation et joie exubérante, ce programme souhaite offrir aux auditeurs une parenthèse hors du temps, un chemin d’écoute et de paix. Au programme : œuvres de Casals, Vittoria, Dengler, Gjeilo, de Morales, Elberdin, Ravel, Marti, Palmeri…

Passage Sainte Croix Nantes 44000

02 51 83 23 75



Afficher la carte du lieu Passage Sainte Croix et trouvez le meilleur itinéraire

