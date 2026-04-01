Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix, Passage Sainte Croix, Nantes

Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix Mercredi 1 avril, 19h30 Passage Sainte Croix Loire-Atlantique

Participation libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00

Le choeur Allegretto vous invite à son concert

Entre ciel et voix

le mercredi 1er avril 2026 à 19h30

dans le patio du Passage Ste Croix

A travers un répertoire mêlant profondeur spirituelle et éclats d’émotion, le chœur Allegretto explore des pages d’une rare intensité, de la Renaissance à l’époque actuelle.

Entre méditation et joie exubérante, ce programme souhaite offrir aux auditeurs une parenthèse hors du temps, un chemin d’écoute et de paix.

Au programme : œuvres de Casals, Vittoria, Dengler, Gjeilo, de Morales, Elberdin, Ravel, Marti, Palmeri…

Passage Sainte Croix 9, rue de la Bâclerie 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 83 23 75 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.passage@gmail.com »}]

Le chœur Allegretto vous invite à son concert au Passage Sainte Croix concert allegretto

© Joël Legland