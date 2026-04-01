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Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix, Passage Sainte Croix, Nantes

Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix, Passage Sainte Croix, Nantes

Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix, Passage Sainte Croix, Nantes mercredi 1 avril 2026.

Lieu : Passage Sainte Croix

Adresse : 9, rue de la Bâclerie 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-01T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T20:30:00+02:00

Tarif : Participation libre, sur réservation

Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix Mercredi 1 avril, 19h30 Passage Sainte Croix Loire-Atlantique

Participation libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00

Le choeur Allegretto vous invite à son concert
Entre ciel et voix
le mercredi 1er avril 2026 à 19h30
dans le patio du Passage Ste Croix

A travers un répertoire mêlant profondeur spirituelle et éclats d’émotion, le chœur Allegretto explore des pages d’une rare intensité, de la Renaissance à l’époque actuelle.
Entre méditation et joie exubérante, ce programme souhaite offrir aux auditeurs une parenthèse hors du temps, un chemin d’écoute et de paix.

Au programme : œuvres de Casals, Vittoria, Dengler, Gjeilo, de Morales, Elberdin, Ravel, Marti, Palmeri…

Passage Sainte Croix 9, rue de la Bâclerie 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 83 23 75 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.passage@gmail.com »}]
Le chœur Allegretto vous invite à son concert au Passage Sainte Croix concert allegretto

© Joël Legland

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