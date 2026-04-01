Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix, Passage Sainte Croix, Nantes
Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix, Passage Sainte Croix, Nantes mercredi 1 avril 2026.
Le chœur Allegretto chante au Passage Saint Croix Mercredi 1 avril, 19h30 Passage Sainte Croix Loire-Atlantique
Participation libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00
Le choeur Allegretto vous invite à son concert
Entre ciel et voix
le mercredi 1er avril 2026 à 19h30
dans le patio du Passage Ste Croix
A travers un répertoire mêlant profondeur spirituelle et éclats d’émotion, le chœur Allegretto explore des pages d’une rare intensité, de la Renaissance à l’époque actuelle.
Entre méditation et joie exubérante, ce programme souhaite offrir aux auditeurs une parenthèse hors du temps, un chemin d’écoute et de paix.
Au programme : œuvres de Casals, Vittoria, Dengler, Gjeilo, de Morales, Elberdin, Ravel, Marti, Palmeri…
Passage Sainte Croix 9, rue de la Bâclerie 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 83 23 75 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.passage@gmail.com »}]
Le chœur Allegretto vous invite à son concert au Passage Sainte Croix concert allegretto
© Joël Legland
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