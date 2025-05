Le chœur Altaïr en concert – Grane, 13 juin 2025 20:00, Grane.

Drôme

Le chœur Altaïr en concert Temple Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:00:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Autour des Rois et des Reines.

Cheffe de chœur et soprano solo Isabelle FALLOT Piano Christophe Petit Purcell, Verdi, Bellini, Ofenbach, Haendel … au programme

.

Temple

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 68 73 32 jean-louis.letellier@orange.fr

English :

Around Kings and Queens.

Conductor and solo soprano Isabelle FALLOT Piano Christophe Petit Purcell, Verdi, Bellini, Ofenbach, Haendel … on the program

German :

Rund um Könige und Königinnen.

Chorleiterin und Solosopranistin Isabelle FALLOT Klavier: Christophe Petit Purcell, Verdi, Bellini, Ofenbach, Händel … auf dem Programm

Italiano :

Intorno ai re e alle regine.

Direttore e soprano solista Isabelle FALLOT Pianoforte: Christophe Petit Purcell, Verdi, Bellini, Ofenbach, Haendel … in programma

Espanol :

En torno a Reyes y Reinas

Directora y soprano solista Isabelle FALLOT Piano: Christophe Petit Purcell, Verdi, Bellini, Ofenbach, Haendel … en el programa

L’événement Le chœur Altaïr en concert Grane a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme