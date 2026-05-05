Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois Rue de l’Église Ousse
Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois Rue de l’Église Ousse samedi 13 juin 2026.
Ousse
Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois
Rue de l’Église Eglise d’Ousse Ousse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le choeur de femmes Amaryllis invite le choeur d’hommes du Cercle Choral Dacquois.
Le Cercle Choral Dacquois interprètera des chants du monde, régionaux et sacrés.
Amaryllis donnera un aperçu de son programme Voyages au fil de l’eau qui débute en Juin et se poursuivra en Novembre. .
Rue de l’Église Eglise d’Ousse Ousse 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 42 69 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois
L’événement Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois Ousse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau