Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois Rue de l’Église Ousse

Ousse

Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois

Rue de l’Église Eglise d’Ousse Ousse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le choeur de femmes Amaryllis invite le choeur d’hommes du Cercle Choral Dacquois.

Le Cercle Choral Dacquois interprètera des chants du monde, régionaux et sacrés.

Amaryllis donnera un aperçu de son programme Voyages au fil de l’eau qui débute en Juin et se poursuivra en Novembre. .

Rue de l’Église Eglise d’Ousse Ousse 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 42 69 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois

L’événement Le choeur amaryllis invite le cercle choral dacquois Ousse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau