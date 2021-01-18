Le Chœur Bayonne Pays Basque Festival 1001 Notes Basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges

Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 Place Saint-Michel Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 58 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

À 18h et 21h.

Choeur de Bayonne Pays Basque et le Quatuor 1001 Notes

Moment très attendu à Limoges, le traditionnel Concert de Noël aux chandelles revient en décembre 2025 dans la majestueuse Basilique Saint Michel des Lions. La magie opère cette année grâce à la rencontre entre le Quatuor 1001 Notes et le Chœur Bayonne Pays Basque, seul chœur professionnel dédié à la musique vocale basque.

Créé en 2022 sous la direction de Jordi Freixa, il réunit 9 chanteurs et chanteuses, tous capables d’intervenir en solistes, issus des trois provinces basques de France et des quatre provinces basques d’Espagne..

Ensemble, ils font résonner polyphonies, chants sacrés et airs traditionnels de Noël, musique Basque & occitane dans une atmosphère intime et lumineuse portée par les bougies.

Sur réservation obligatoire. .

Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 Place Saint-Michel Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

