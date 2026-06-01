Le choeur chanse Le bourg Culles-les-Roches

Culles-les-Roches

Le choeur chanse

Le bourg Eglise Saint-Germain Culles-les-Roches Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le village de Culles-les-Roches accueillera une soirée culturelle et musicale autour du chœur de femmes Chanse. Créé en 2025 par Marie Fraschina et Mure Natale, CHANSE est un collectif féminin joyeux, mouvant où l’on chante… et où l’on danse !

Autour de répertoires choisis, une quinzaine de chanteuses se retrouvent tout au long de l’année pour préparer des performances accessibles, généreuses et pleines de fantaisie.

Avant le concert, une conversation en rodage autour des récits de transfuges de classe, Changer de classe, changer de langue , sera proposée au caveau du village. Un bar apéritif permettra ensuite de prolonger les échanges dans une ambiance conviviale.

Après deux premières représentations au printemps 2026, le chœur CHANSE poursuit son parcours à Culles-les-Roches avec une nouvelle performance dans l’église du village. Une soirée placée sous le signe des voix, du mouvement et du partage. .

Le bourg Eglise Saint-Germain Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 38 18 92

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English : Le choeur chanse

L’événement Le choeur chanse Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)