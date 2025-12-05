Le chœur d’Art & Miz Bourges

Le chœur d’Art & Miz

12 Avenue Pierre Bérégovoy Bourges Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le chœur d’Art & Miz, composé d’une quarantaine voix, est heureux de vous présenter son nouveau programme du concert de noël

Ils auront le plaisir de vous interpréter de nombreux chants traditionnels tels que Petit Papa Noël, Mon beau sapin, Peuple fidèle, Vive le vent, Il est né le divin enfant, et bien d’autres encore, mais aussi des chants plus contemporains comme Bon baisers de Fort de France, Bonjour à toi l’artiste, Oh happy Days, Nous nous reverrons un jour ou l’autre, etc.

Un concert où l’émotion, le recueillement et le bonheur seront au rendez-vous !

Une sortie à faire en famille avant les fêtes de Noël.

12 Avenue Pierre Bérégovoy Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 38 21 70 31

English :

The 40-voice Art & Miz choir is delighted to present its new Christmas concert program

German :

Der 40-köpfige Chor von Art & Miz freut sich, Ihnen sein neues Programm für das Weihnachtskonzert vorstellen zu können

Italiano :

Il coro Art & Miz, composto da 40 voci, è lieto di presentare il suo nuovo programma di concerti natalizi

Espanol :

El coro de 40 voces Art & Miz se complace en presentar su nuevo programa de conciertos de Navidad

