Le chœur de Chambelles et photos avec le Père Noël Hôtel Le Hameau Albert 1er Chamonix-Mont-Blanc

Le chœur de Chambelles et photos avec le Père Noël
Hôtel Le Hameau Albert 1er 38 Route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Le chœur de Chambelles et Père Noël
Samedi 13 décembre
17:00 Tout public
Gratuit: Venez vous faire prendre en photo avec le Père Noël !
Dons et buvette au profit de À CHACUN SON EVEREST
Dans les jardins de l’hôtel Hameau Albert 1er, 38 route du bouchet.
Hôtel Le Hameau Albert 1er 38 Route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74402 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 65 82 86 thechambelles@gmail.com
English :
The Chambelles: Carol singing and photos with Father Christmas!
Saturday 13 December at 17:00
Buvette, choir and photos with Father Christmas!
Donations and buvette in aid of À Chacun son Everest
Hameau Albert 1er
38 Route du Bouchet, Chamonix
