Le chœur de Chambelles et photos avec le Père Noël Hôtel Le Hameau Albert 1er Chamonix-Mont-Blanc

Le chœur de Chambelles et photos avec le Père Noël

Hôtel Le Hameau Albert 1er 38 Route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le chœur de Chambelles et Père Noël

Samedi 13 décembre

17:00 Tout public

Gratuit: Venez vous faire prendre en photo avec le Père Noël !

Dons et buvette au profit de À CHACUN SON EVEREST

Dans les jardins de l’hôtel Hameau Albert 1er, 38 route du bouchet.

.

Hôtel Le Hameau Albert 1er 38 Route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74402 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 65 82 86 thechambelles@gmail.com

English :

The Chambelles: Carol singing and photos with Father Christmas!

Saturday 13 December at 17:00

Buvette, choir and photos with Father Christmas!

Donations and buvette in aid of À Chacun son Everest

Hameau Albert 1er

38 Route du Bouchet, Chamonix

L’événement Le chœur de Chambelles et photos avec le Père Noël Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc