Le Chœur de Grenelle en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Saint-Saturnin Antony

Composé de chanteurs d’exception – issus des plus grandes maîtrises (Radio France, Saint-Marc, Strasbourg, Chartres, Versailles…) – l’ensemble fait rayonner 5 siècles de musique sacrée avec passion, dans un concert unique au coeur du patrimoine.

A la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans un instant hors du temps.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :

Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Découvrez la magie d’un grand concert de Noël illuminé. Le Chœur de Grenelle, accompagné par la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony, vous embarque dans un voyage musical entre tradition et modernité.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h30 à 17h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T17:30:00+01:00

fin : 2025-12-14T18:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T16:30:00+02:00_2025-12-14T17:45:00+02:00

Eglise Saint-Saturnin 2 Pl. de l’Église 92160 Antony

https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-le-choeur-de-grenelle-a-la-bougie,46752.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/