Le choeur de la Baie de Somme Gamaches
Le choeur de la Baie de Somme Gamaches dimanche 14 décembre 2025.
Le choeur de la Baie de Somme
Rue de Normandie Gamaches Somme
Début : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
15€ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation 06 24 85 24 61
Direction Jean-Philippe Courtis
Direction artistique, orgue Jean-Pierre Baudon.
Rue de Normandie Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 24 85 24 61
English :
15? Free for children under 12.
Booking: 06 24 85 24 61
Conductor: Jean-Philippe Courtis
Artistic director, organ: Jean-Pierre Baudon.
German :
15? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.
Reservierung: 06 24 85 24 61
Leitung: Jean-Philippe Courtis
Künstlerische Leitung, Orgel: Jean-Pierre Baudon.
Italiano :
15? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.
Prenotazioni: 06 24 85 24 61
Direttore d’orchestra: Jean-Philippe Courtis
Direttore artistico, organo: Jean-Pierre Baudon.
Espanol :
15? Gratuito para menores de 12 años.
Reservas: 06 24 85 24 61
Director: Jean-Philippe Courtis
Director artístico, órgano: Jean-Pierre Baudon.
