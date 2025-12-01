Le choeur de la Baie de Somme Gamaches

Le choeur de la Baie de Somme

Rue de Normandie Gamaches Somme

Début : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

15€ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation 06 24 85 24 61

Direction Jean-Philippe Courtis

Direction artistique, orgue Jean-Pierre Baudon.

Rue de Normandie Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 24 85 24 61

English :

15? Free for children under 12.

Booking: 06 24 85 24 61

Conductor: Jean-Philippe Courtis

Artistic director, organ: Jean-Pierre Baudon.

German :

15? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Reservierung: 06 24 85 24 61

Leitung: Jean-Philippe Courtis

Künstlerische Leitung, Orgel: Jean-Pierre Baudon.

Italiano :

15? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Prenotazioni: 06 24 85 24 61

Direttore d’orchestra: Jean-Philippe Courtis

Direttore artistico, organo: Jean-Pierre Baudon.

Espanol :

15? Gratuito para menores de 12 años.

Reservas: 06 24 85 24 61

Director: Jean-Philippe Courtis

Director artístico, órgano: Jean-Pierre Baudon.

