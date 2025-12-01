Le Chœur de l’Armée française en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Sainte-Thérèse Boulogne-Billancourt

Une soirée d’exception à la bougie avec le Chœur de l’Armée française !

C’est un rendez-vous rare et prestigieux que nous vous proposons : le célèbre Chœur de l’Armée française, formation vocale officielle de la République, quitte les cérémonies d’État et les salons de l’Élysée pour venir à la rencontre du grand public.

Dans un répertoire aussi puissant qu’émouvant, entre chefs-d’œuvre de la musique classique et chants du monde, vivez un concert unique au coeur du patrimoine, l’occasion de vibrer au son d’une institution au talent exceptionnel.

À la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans un instant hors du temps.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :



Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

gratuit sous condition

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Eglise Sainte-Thérèse 62 Rue de l’Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt

