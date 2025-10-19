LE CHOEUR DE L’AUBE EN CONCERT – ESPACE ARGENCE Troyes

LE CHOEUR DE L’AUBE EN CONCERT – ESPACE ARGENCE Troyes dimanche 19 octobre 2025.

LE CHOEUR DE L’AUBE EN CONCERT Début : 2025-10-19 à 20:00. Tarif : – euros.

C’est devenu un rendez-vous incontournable en ouverture du festival : les 700 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube, issus des chorales des 25 collèges participants, interprèteront en version polyphonique des chansons de Michel Jonasz, Jeanne Cherhal et Ben l’Oncle Soul, mêlées à des titres de la scène francophone actuelle, dont ils feront leurs hymnes pour l’année.Les chefs de chœur seront Blandine Deforge, Marie Meyer et Benjamin Riez, accompagnés du musicien Geoffrey Bouthors.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE ARGENCE 20 BIS BOULEVARD GAMBETTA 10000 Troyes 10