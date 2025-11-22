Le Choeur de Monségur Invitation au voyage ! Monségur

Le Choeur de Monségur Invitation au voyage !

Eglise Notre Dame Monségur Gironde

Le Chœur de Monségur propose un concert vocal Invitation au voyage en l’église Notre Dame avec des extraits de La vie parisienne et Voyage sur la lune de J. Offenbach, Chœur des Chameliers…

Chants d’Ukraine, de Russie, d’Italie, des Amériques .. .

Eglise Notre Dame Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine lechoeurdemonsegur@gmail.com

