Le Chœur de Sartène à la bougie : la voix sacrée de la Corse – Festival Sacrée Musique Eglise Saint-Germain-des-Prés Paris

Héritier vivant du couvent franciscain de San Damianu, le Chœur d’hommes de Sartène incarne à lui seul l’âme de l’île : profonde, vibrante, intemporelle. Dirigé par le charismatique Jean-Paul Poletti, ce chœur emblématique mêle ferveur spirituelle et tradition populaire dans une polyphonie bouleversante, entre ciel et maquis.

Au cœur de l’église Saint-Germain-des-Prés, l’un des plus anciens joyaux du patrimoine parisien, plongez dans une expérience musicale unique à la lueur de centaines de bougies. Dans ce lieu chargé de 1500 ans d’histoire, Sacrée Musique fait dialoguer patrimoine vivant et beauté intemporelle pour offrir une expérience sensible et lumineuse.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :



Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Fermez les yeux… et laissez-vous emporter vers les hauteurs de Sartène, là où résonne depuis des siècles le chant sacré corse.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-12T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T20:30:00+02:00_2025-12-12T21:45:00+02:00

Eglise Saint-Germain-des-Prés 3 Pl. Saint-Germain des Prés 75006 Paris

https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-le-choeur-de-sartene-a-la-bougie,46714.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/