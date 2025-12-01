Le Chœur de Sartène à la bougie : la voix sacrée de la Corse – Festival Sacrée Musique Eglise Sainte Marguerite Paris

Héritier vivant du couvent franciscain de San Damianu, le Chœur d’hommes de Sartène incarne à lui seul l’âme de l’île : profonde, vibrante, intemporelle. Dirigé par le charismatique Jean-Paul Poletti, ce chœur emblématique mêle ferveur spirituelle et tradition populaire dans une polyphonie bouleversante, entre ciel et maquis.

Vous ne connaissez probablement pas cette église du patrimoine classique nichée au coeur du Faubourg Saint Antoine, cachée de la plupart des parisiens… Une occasion unique de la découvrir, illuminée par des centaines de bougies.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :



Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Fermez les yeux… et laissez-vous emporter vers les hauteurs de Sartène, là où résonne depuis des siècles le chant sacré corse.

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-13T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T20:30:00+02:00_2025-12-13T21:45:00+02:00

Eglise Sainte Marguerite 36 Rue Saint-Bernard 75011 Paris

https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-le-choeur-de-sartene-a-la-bougie,46716.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/