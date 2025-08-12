Le Chœur des femmes Théâtre 100 Noms Nantes

Le Chœur des femmes Théâtre 100 Noms Nantes jeudi 5 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 20:15 – 21:35

Gratuit : non De 14 € à 26 € Tout public

Jean Atwood, jeune femme interne extrêmement douée et ambitieuse, se destine à la chirurgie gynécologique. Mais elle est obligée de faire ses 6 derniers mois d’internat dans le service de « médecine de la femme » du docteur Franz Karma. Ce service dédié à l’écoute des femmes est loin de la séduire. Le conflit ouvert entre les deux médecins va les amener à passer un pacte : une semaine pour décider ou non de travailler ensemble.Mais les patientes peuvent aussi apprendre aux soignants.Durée : 1h20À partir de 14 ansSCOLAIRESDes séances scolaires sont programmées pour ce spectacle les 11 et 12 déc. | Contactez Alexandra Dugot alexandra@theatre100noms.comRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/