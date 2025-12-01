Le Chœur des Musicales du Liban en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Sainte Rosalie Paris

Alors que les Chrétiens d’Orient voient leur présence millénaire menacée, Sacrée Musique donne la parole au Chœur des Musicales du Liban, composé de 20 choristes, pour un concert poignant autour de la paix de Noël.

Majī’ – « Il vient » en arabe – est un voyage musical à travers les traditions spirituelles du Levant, mêlant méditation et rythmes festifs porteurs d’espérance, français et arabe.

Dans une petite église charmante de Paris illuminée par des centaines de bougies, laissez vous emporter par la beauté du chant sacré du Liban et d’ailleurs.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :

Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Noël au Pays du Cèdre : un concert vibrant d’espoir à la bougie

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-12T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T20:30:00+02:00_2025-12-12T21:45:00+02:00

Eglise Sainte Rosalie 50 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris

https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-le-choeur-des-musicales-du-liban-a-la-bougie,46744.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/