Le chœur d’hommes du Périgord | Vox Vesunna Colombier
dimanche 27 septembre 2026 · Colombier
Informations pratiques
Colombier
Le chœur d’hommes du Périgord | Vox Vesunna
Eglise de Colombier Colombier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le chœur d’Hommes du Périgord Vox Vesunna, nous fait l’honneur de se rendre dans la petite église de Colombier pour un concert exceptionnel. .
Eglise de Colombier Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 57 41 54 foyerruraldecolombier@hotmail.fr
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English : Le chœur d’hommes du Périgord | Vox Vesunna
L’événement Le chœur d’hommes du Périgord | Vox Vesunna Colombier a été mis à jour le 2026-05-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides