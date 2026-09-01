Informations pratiques

Colombier

Le chœur d’hommes du Périgord | Vox Vesunna

Eglise de Colombier Colombier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le chœur d’Hommes du Périgord Vox Vesunna, nous fait l’honneur de se rendre dans la petite église de Colombier pour un concert exceptionnel. .

Eglise de Colombier Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 57 41 54 foyerruraldecolombier@hotmail.fr

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English : Le chœur d’hommes du Périgord | Vox Vesunna

L’événement Le chœur d’hommes du Périgord | Vox Vesunna Colombier a été mis à jour le 2026-05-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides