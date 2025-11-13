Le choeur diocésain chante Noël Rue du 115ème RI Mamers
Le choeur diocésain chante Noël Rue du 115ème RI Mamers dimanche 4 janvier 2026.
Le choeur diocésain chante Noël
Rue du 115ème RI Eglise Notre-Dame Mamers Sarthe
Le Choeur diocésain est en concert à Mamers !
Pour ce concert, le chœur diocésain du Mans chante Noël à l’église Notre-Dame de Mamers !
Au programme de cet après-midi
– Noël polonais
– Puer Natus in Bethleem
– Ave Maria Arcadelt
– Dans une étable obscure
– En gardant ma bergerie
– Entre le bœuf et l’âne gris
– Douce nuit
etc…
Entrée gratuite Participation au chapeau.
En savoir plus sur musiqueliturgique@sarthecatholique.fr .
Rue du 115ème RI Eglise Notre-Dame Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 62 14 musiqueliturgique@sarthecatholique.fr
English :
The diocesan choir performs in Mamers!
German :
Der Diözesanchor gibt ein Konzert in Mamers!
Italiano :
Il coro diocesano in concerto a Mamers!
Espanol :
¡El coro diocesano en concierto en Mamers!
