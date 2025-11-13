Le choeur diocésain chante Noël Rue du 115ème RI Mamers

Le choeur diocésain chante Noël

Rue du 115ème RI Eglise Notre-Dame Mamers Sarthe

Le Choeur diocésain est en concert à Mamers !

Pour ce concert, le chœur diocésain du Mans chante Noël à l’église Notre-Dame de Mamers !

Au programme de cet après-midi

– Noël polonais

– Puer Natus in Bethleem

– Ave Maria Arcadelt

– Dans une étable obscure

– En gardant ma bergerie

– Entre le bœuf et l’âne gris

– Douce nuit

etc…

Entrée gratuite Participation au chapeau.

En savoir plus sur musiqueliturgique@sarthecatholique.fr .

Rue du 115ème RI Eglise Notre-Dame Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 62 14 musiqueliturgique@sarthecatholique.fr

English :

The diocesan choir performs in Mamers!

German :

Der Diözesanchor gibt ein Konzert in Mamers!

Italiano :

Il coro diocesano in concerto a Mamers!

Espanol :

¡El coro diocesano en concierto en Mamers!

